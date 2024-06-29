حزب الله يعلن استهداف تجهيزات تجسسية تابعة للاحتلال

وأكد حزب الله عبر بيانه الصادر اليوم السبت، ان هذه العملية تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وكانت المقاومة الإسلامية في لبان، أعلنت أمس الجمعة، استهداف تجمع لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" في محيط "مثلث الطيحات"، بالأسلحة الصاروخية، و‏الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع "بركة ريشا"، باستخدام الأسلحة الملائمة؛ مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وتواصل المقاومة عملياتها ضد مواقع الاحتلال وآلياته وتموضعات جنوده، على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضمن جبهة الإسناد اللبنانية للمقاومة في غزة، وقد تسببت هذه العمليات في إخلاء شمال فلسطين المحتلة من المستوطنين في وقت مبكر، مشكّلةً ضغطاً كبيراً على الاحتلال.

انتهى ** ح ع