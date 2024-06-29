وزير التعليم العالي العراقي : 100 الف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الايرانية

وافادت ارنا، ان تصريحات وزير التعليم العالي العراقي، جاءت خلال حفل منح شهادة الدكتوراه الفخرية بجامعة الامام الحسين (التابعة للحرس الثوري) في طهران؛ بحضور المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء سيد يحيى رحيم صفوي، والعميد محمد رضا حسني رئيس جامعة الامام الحسين (ع).

ولفت العبودي، الى توقيع اتفاق بين وزارة التعليم العالي العراقية مع وزارة العلوم والابحاث والتقنية الايرانية، لانشاء كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد؛ مبينا ان المشاورات في هذا الخصوص قائمة مع الجانب الايراني.

واعتبر وزير التعليم العالي العراقي، ان توسيع التعاون بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية، سيضمن مواجهة جميع التحديات في المنطقة.

ونوه العبودي ايضا، الى الاتفاق الموقع بين وزارة التعليم العالي العراقية مع كلية علوم الطبية الايرانية، والذي افضى الى انشاء كلية للعلوم الطبية في مدينة كربلاء المقدسة؛ مردفا ان هناك اتفاق مماثل مع طهران لانشاء كلية طبية اخرى في محافظة النجف الاشرف.

انتهى ** ح ع