٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٤٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85524380
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حزب الله يستهدف دبابة ميركافا تابعة للاحتلال في موقع رويسات العلم

٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٤٥ م
رمز الخبر: 85524380
حزب الله يستهدف دبابة ميركافا تابعة للاحتلال في موقع رويسات العلم

طهران / 29 حزيران / يونيو / ارنا –أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم السبت، ان مجاهديها استهدفوا دبابة ‏ميركافا وآلية "نميرا"، عبر الصواريخ ‏الموجهة، بموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وأصابوهما إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرهما.‏

وفي وقت سابق اليوم، استهدف حزب الله لبنان، التجهيزات التجسسية التابعة للكيان الصهيوني في موقع "مسكاف عام"، وأصابتها بصورة مباشرة؛ مؤكدا بأنّ هذه العمليات تاتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، أعلنت أمس الجمعة، استهداف تجمع لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" في محيط "مثلث الطيحات" بالأسلحة الصاروخية، واستهدفت ‏الأجهزة ‏التجسسيّة للعدو في موقع "بركة ريشا"، بالأسلحة الملائمة؛ مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وتواصل المقاومة عملياتها ضد مواقع الاحتلال وآلياته وتموضع جنوده، على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضمن جبهة الإسناد اللبنانية للمقاومة في غزة. وتسببت هذه العمليات في إخلاء شمال فلسطين المحتلة من المستوطنين في وقت مبكر، مشكّلةً ضغطاً كبيراً على الاحتلال.

انتهى ** ح ع 

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