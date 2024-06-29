٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85524401
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سفارة العدو الصهيوني في صربيا تتعرض الى هجوم مسلح

٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:١٢ م
رمز الخبر: 85524401
سفارة العدو الصهيوني في صربيا تتعرض الى هجوم مسلح

طهران / 29 حزيران / يونيو / ارنا –اصيب شرطي مسؤول عن أمن سفارة العدو الصهيوني في العاصمة الصربية بلغراد، اليوم السبت، الى هجوم بإستخدام سهم اطلق من قوس على رقبته.

وحول التفاصيل، صرح وزير الداخلية الصربي "إيفيكا داسيتش"، انه في حوالي الساعة 11:00 صباحا (بالتوقيت المحلي اليوم)، قام مجهول بإطلاق سهم بواسطة قوس على عنصر من القوات الأمنية، كان يتولى حراسة السفارة "الإسرائيلية"، وأصابه في رقبته.

 وأوضح الوزير الصربي، ان الشرطي المصاب استخدم سلاحا "للدفاع عن النفس" ضد المهاجم الذي قضى متأثرا بجروحه.

وبحسب وزير الداخلية الصربي ايضا، فإن الشرطي الجريح يخضع لعملية جراحية في المستشفى، وأن النيابة العامة تولت القضية.

انتهى ** ح ع

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المصدر / الجزيرة

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