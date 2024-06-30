إقامة مراسم اربعينية استشهاد آية الله رئيسي في مدينة كويتا الباكستانية

وحضر المراسم التي اقيمت مساء السبت في دار الثقافة التابعة للقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة كويتا عاصمة اقليم بلوشستان الباكستانية ، شخصيات سياسية ودينية وثقافية بارزة.

وشارك في المراسم القنصل العام الإيراني في كويتا حسن درويش وند، سيد أبو الحسن ميري الملحق الثقافي ورئيس دار الثقافة الإيراني، نواب زاده حاجي لشكري رئيساني العضو السابق في مجلس الشيوخ الباكستاني، العلامة سيد هاشم موسوي إمام الجمعة في كويتا، وغلام نبي مري رئيس الحزب الوطني في بلوشستان.

واعربت الشخصيات الباكستانية عن التعازي لشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفقد آية الله سيد إبراهيم رئيسي ورفاقه، واعتبرت استشهاده خسارة كبيرة لكلا البلدين الجارين والأمة الإسلامية.

وأكد المتحدثون أن الخدمات القيمة التي قدمها الشهيد رئيسي والشهيد أمير عبد اللهيان لتعزيز الوحدة الإسلامية وتوطيد الصداقة بين إيران وباكستان وتعزيز روح الأخوة مع دول المنطقة بانها ستظل خالدة إلى الأبد.

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