٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85524479
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القوات المسلحة اليمنية تكشف عن زورق مُسيّر جديد

٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٢٦ ص
رمز الخبر: 85524479
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن زورق مُسيّر جديد

طهران / 30 حزيران/يونيو/ارنا- أعلن المتحدّث باسم القوّات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، مساء السبت، أنّ ‏القوّات البحرية في القوات المسلحة اليمنية ستكشف الستار عن زورق حربي جديد.

وقال سريع إنّ "الزورق يتميّز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة".

وكشف سريع أنّ "الإعلام الحربي سيوزع مشاهد استهداف هذا الزورق لسفينة (Transworld Navigator) في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد".

ويوم الجمعة الماضية، نشر الإعلام الحربي اليمني، مشاهد تتضمن مواصفات ومشاهد تُعرض للمرة الأولى لتجربة الزورق الحربي "طوفان 1" المُسيّر، على هدف بحري.

وظهر في الفيديو الزورق الحربي "طوفان 1" المُسيّر وهو ينفجر في الهدف، محققاً إصابة مُباشرة.

وفيما بعد، عرض الفيديو مشاهد لآثار الدمار الكبير الذي ألحقه الزورق الحربي "طوفان 1" بالهدف.

انتهى ** 2342

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