قيادي بحماس: 70% من سكان غزة يواجهون خطر المجاعة

وأضاف حمدان: الاحتلال الفاشي يمعن في حرب تجويع تستهدف أبناء شعبنا في غزة والوضع في القطاع خاصة محافظتي غزة والشمال أصبح مأساويا وينذر بوفاة الآلاف جوعا.

وتابع: التقديرات الأممية تشير إلى أن 70 % من سكان غزة يواجهون خطر المجاعة و350 ألفا من أطفالنا دون الخامسة يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

واستطرد: تقديرات أممية أشارت إلى أن أكثر من نصف أسر غزة لا يتوافر لديهم سوى وجبة يوميا وجاهزون للتعامل بجدية مع أي صيغة تضمن وقفا كاملا ونهائيا لإطلاق النار وإعادة أبناء شعبنا لديارهم.

وأوضح أن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل على النحو الحالي وعلى المجتمع الدولي التحرك بسرعة.

وفيما يتعلق بالمجاعة في محافظتي غزة والشمال، أكد حمدان، أن الاحتلال يتبع سياسة التجويع والتعطيش بشكل متعمد منذ بداية الحرب في السابع من اكتوبر الماضي، موضحًا أن سلاح التجويع جريمة ممنهجة تتحدى بها حكومة الاحتلال كافة القوانين وقرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان غزة يمثل فشلا حقيقيا لكل القيم التي طالما تغنت بها الدول الغربية.

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