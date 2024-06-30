٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:١١ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85524588
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المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: إجراءات "إسرائيل" في الضفة تزيد التوتر وتقوض فرص السلام على أساس حل الدولتين

٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:١١ ص
رمز الخبر: 85524588
المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: إجراءات "إسرائيل" في الضفة تزيد التوتر وتقوض فرص السلام على أساس حل الدولتين

طهران / 30 حزيران/يونيو/ارنا- قال منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون السلام في الشرق الأوسط" تور وينسلاند": إن إجراءات "إسرائيل" بالضفة الغربية تزيد التوتر وتقوض فرص السلام على أساس حل الدولتين.

و اضاف"وينسلاند": ان إعلان وزير إسرائيلي إضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية يثير قلقا عميقا.

يذكر إن وسائل إعلام عبرية قالت مساء الخميس إن مجلس الوزراء وافق على إجراءات وزير المالية بتسلئيل سموتريش للتصدي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووافق المجلس على فرض عقوبات ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

كما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية بعدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وذكرت المصادر: أن وزراء حكومة نتنياهو وافقوا على سلسلة من الإجراءات التي دعا إليها الوزير بتسلئيل سموتريتش لتعزيز المجتمعات الاستيطانية في الضفة الغربية وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في أعقاب ملاحقتها لإسرائيل في المحاكم الدولية بما في ذلك مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي موضوع البناء في الضفة الغربية تمت الموافقة على نشر عطاءات البناء وعقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى للموافقة على مخططات لتشييد آلاف الوحدات السكنية.

انتهی**1426

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