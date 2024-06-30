المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: إجراءات "إسرائيل" في الضفة تزيد التوتر وتقوض فرص السلام على أساس حل الدولتين

و اضاف"وينسلاند": ان إعلان وزير إسرائيلي إضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية يثير قلقا عميقا.

يذكر إن وسائل إعلام عبرية قالت مساء الخميس إن مجلس الوزراء وافق على إجراءات وزير المالية بتسلئيل سموتريش للتصدي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووافق المجلس على فرض عقوبات ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

كما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية بعدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وذكرت المصادر: أن وزراء حكومة نتنياهو وافقوا على سلسلة من الإجراءات التي دعا إليها الوزير بتسلئيل سموتريتش لتعزيز المجتمعات الاستيطانية في الضفة الغربية وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في أعقاب ملاحقتها لإسرائيل في المحاكم الدولية بما في ذلك مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي موضوع البناء في الضفة الغربية تمت الموافقة على نشر عطاءات البناء وعقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى للموافقة على مخططات لتشييد آلاف الوحدات السكنية.

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