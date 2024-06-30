إعلام إسرائيلي: حزب الله واحد من 5 قوى عظمى في العالم من ناحية مخزون الصواريخ

وأكد عضو في منتدى الأركان العامة السابق، "رام عميناخ" أن "الجمهور الإسرائيلي لا يدرك حجم تهديدات حزب الله، فهو يملك مخزوناً كبيراً من الصواريخ، ويُعدّ من بين 5 قوى عظمى وهي الولايات المتحدة، الصين، روسيا، ألمانيا".

كما اعتبر عميناخ أن "إسرائيل لا تستطيع مواجهة حزب الله من دون مواجهة لبنان".

وشدد موقع "ذا ميديا لاين" الأميركي، قبل أيام، على أنّ حزب الله "يشكّل تهديداً عسكرياً كبيراً لـإسرائيل، لأنّه يمتلك عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين وأكثر من 100 ألف صاروخ".

من ناحيته، قال رئيس حركة الأمنيين في كيان الاحتلال، أمير أفيفي: "نحن لا نستطيع العيش مع كابوس حزب الله في جنوبي لبنان".