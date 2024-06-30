٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٤٨ ص
رمز الخبر: 85524834
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journalistزهراء ناظمي

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الفيلم الوثائقي "هما" يحصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان "كان" الفرنسي

٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٤٨ ص
رمز الخبر: 85524834
الفيلم الوثائقي "هما" يحصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان "كان" الفرنسي

طهران/ 30 حزيران/ يونيو/ ارنا- حصل الفيلم الوثائقي "هما" للمخرجة "كلارة عباسي" على جائزة أفضل إخراج وثائقي من "المهرجان العالمي للسينما" في مدينة كان الفرنسية.

والفيلم الوثائقي"هما" من إخراج كلاره عباسي، وإنتاج درساي شافعي، وتوزيع شركة رافت فيلمز، والذي تمكن في ظهوره الدولي من الفوز بأفضل إخراج في الدورة الرابعة لمهرجان الفيلم في مدينة كان الفرنسية.

ويتطرق الفيلم الوثائقي "هما" إلى قصة حياة "هما هماوندي" وهي امرأة تمتلك ثقة عالية بالنفس وتعمل في مقر علاج الإدمان من المخدرات حيث لا تمنعها المشاكل والقيود التي تواجهها في حياتها من التواجد في الساحة الاجتماعية.

ويقام هذا المهرجان شهريا في مدينة كان بفرنسا وتعرض الأفلام الفائزة في هذه المدينة، كما سيتم عرض الفيلم الوثائقي "هما" فيها قريبا.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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