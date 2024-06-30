٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:٣٠ م
رمز الخبر: 85525089
T T
٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

سمات

Dossier

مسؤول إسرائيلي يجدد الحديث عن سلاح "يوم القيامة"

٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:٣٠ م
رمز الخبر: 85525089
مسؤول إسرائيلي يجدد الحديث عن سلاح "يوم القيامة"

طهران/ 30 حزيران/ يونيو/ ارنا- نقلت صحيفة إسرائيلية عن مسؤول في صناعة الطيران أن لدى "إسرائيل" القدرة على كسر المعادلة عبر استخدام ما سماها "أسلحة يوم القيامة"، وذلك في حال تعرضت لخطر وجودي من قبل دول المنطقة.

ونقلت صحيفة معاريف عن رئيس مجلس العاملين في صناعة الطيران "يائير كاتس" أن اللجوء إلى "كسر المعادلة" سيأتي إذا قررت إيران واليمن وسوريا والعراق ودول الشرق الأوسط تصفية الحسابات مع "إسرائيل"، مؤكدا "لدينا القدرة على استخدام أسلحة يوم القيامة".

وأشار كاتس إلى أن دور الحلفاء الذين يساعدون "إسرائيل" مهم، قائلا إن "الأميركيين والبريطانيين والألمان يساعدوننا في الجانب الاستخباراتي، فهم يعرفون كيف يبلغوننا عن التحركات التي يمكن أن تعرضنا للخطر، حتى عندما تكون لدينا الوسائل في الفضاء لتحديد هذه التهديدات بأنفسنا فإن مساعدتهم مهمة".

ورأى مراقبون أن ما قصده كاتس بسلاح يوم القيامة هو استخدام السلاح النووي، وكان عميحاي إلياهو وزير التراث في حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية ومسؤولون متطرفون آخرون طالبوا باستخدام قنبلة نووية حقيقية في الحرب على القطاع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

سمات

Dossier

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .