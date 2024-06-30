مسؤول إسرائيلي يجدد الحديث عن سلاح "يوم القيامة"

ونقلت صحيفة معاريف عن رئيس مجلس العاملين في صناعة الطيران "يائير كاتس" أن اللجوء إلى "كسر المعادلة" سيأتي إذا قررت إيران واليمن وسوريا والعراق ودول الشرق الأوسط تصفية الحسابات مع "إسرائيل"، مؤكدا "لدينا القدرة على استخدام أسلحة يوم القيامة".

وأشار كاتس إلى أن دور الحلفاء الذين يساعدون "إسرائيل" مهم، قائلا إن "الأميركيين والبريطانيين والألمان يساعدوننا في الجانب الاستخباراتي، فهم يعرفون كيف يبلغوننا عن التحركات التي يمكن أن تعرضنا للخطر، حتى عندما تكون لدينا الوسائل في الفضاء لتحديد هذه التهديدات بأنفسنا فإن مساعدتهم مهمة".

ورأى مراقبون أن ما قصده كاتس بسلاح يوم القيامة هو استخدام السلاح النووي، وكان عميحاي إلياهو وزير التراث في حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية ومسؤولون متطرفون آخرون طالبوا باستخدام قنبلة نووية حقيقية في الحرب على القطاع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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