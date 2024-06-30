تجارة الصناعات الغذائية الايرانية- التركمانية تنمو بنسبة 35%

و ضمن تأكيده على نمو العلاقات التجارية الايرانية- التركمانية، وصف رئيس دائرة آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية سوق تركمانستان بأنه على استعداد لجذب المنتجات الإيرانية، موضحا بأن تجارة الصناعات الغذائية الايرانية- التركمانية سجلت نموا بنسبة 35%.

وبيّن كداري بانه في حكومة الشهيد اية الله رئيسي تم إعطاء الأولوية لتطوير التجارة مع الجيران من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لتخفيف العقوبات وزيادة تصدير المنتجات الإيرانية، وحينها اتت المشاورات لتوسيع العلاقات التجارية مع تركمانستان بثمارها وأصبح سوق هذا البلد أحد أسواق التصدير المستهدفة لدى ايران.

وذكر أن تجارة الايرانية-التركمانية تجاوزت مليار دولار بداية عام 2015، مشيرا الى انه في السنوات الأخيرة، شهد تحسن العلاقات السياسية نمو التجارة مع هذا البلد وبلغت 446 مليون دولار عام 2023، منها 186 مليون دولار في الصناعة، و 156 مليون دولار في مجال التعدين و الصناعات المعدنية، و 74 مليون دولار في الزراعة والصناعات الغذائية، و 27 مليون دولار في المنتجات البتروكيماوية والمنتجات النفطية و 2 مليون دولار كانت للسجاد.

ورأى رئيس دائرة آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية أن المشاركة بالمعارض سيسهل لرجال الاعمال الايرانيين عملية الدخول الى هذا السوق، مشيرا الى انه في ايلول/سبتمبر من هذا العام سيتم اقامة معرض يركز على صناعة الأغذية في هذا البلد.

وافاد كداري بأن تجارة الصناعات الغذائية الايرانية- التركمانية شهدت نموا كبيرا، بحيث بلغ حجم تجارة الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية بين البلدين نحو 39 مليون دولار عام 2023 و وصل الى 74 مليون دولار اوائل عام 2024 بنسبة نمو 35%.

واردف انه تم تصدير حوالي 70 مليون دولار الى تركمانستان خلال الشهرين السابقين من هذا العام، منها 12 مليون دولار في مجال المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية مما يشكل نموا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولفت الى انه وعلى الرغم من ان الفواكه الطازجة والخضروات ومعجون الطماطم وبعض المنتجات الأخرى تعتبر من منتجات التصدير الرئيسية الايرانية الى تركمانستان، الا ان هذا السوق لديه القدرة على استيعاب منتجات الألبان وجميع أنواع منتجات البروتين التي تنتجها إيران ايضا.

وفي إشارة الى الخطط الموضوعة للحصول على حصة أكبر من السوق التركمانية، صرح انه في 7 تموز/ يوليو من هذا العام، سيتم عقد مؤتمر يركز على التعريف بمعرض إيران للأغذية الزراعية"Iran agrofood 2024" في تركمانستان منظمة تنمية التجارة الإيرانية، من اجل دراسة هذا المعرض من زوايا مختلفة.

ورأى بأن قدرات إيران في مجال الصناعات الغذائية كبيرة، لذا لا ينبغي للشركات أن تتردد بالمشاركة بهذا المعرض، لانه سوف يتاح لها الفرص لابرام عقود جيدة مع الأطراف التجارية في هذا البلد، الأمر الذي سيوفر في نهاية المطاف الأساس لتنمية الصادرات الايرانية الى تركمانستان.

انتهى**ر. م