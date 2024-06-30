الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 37 ‫ألفا و877

كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شمالي مدينة رفح، وآخر في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

وأفادت قناة فلسطين اليوم، بانتشال 6 شهداء من منزل عائلة زعرب الذي تعرض لقصف إسرائيلي فجر اليوم شمالي مدينة رفح.

وأوضحت أن دبابات إسرائيلية تعاود التوغل في حي البرازيل شرقي رفح والبلد وسط مدينة رفح وتشرع بعمليات تجريف وإطلاق نار وقذائف.

وأشارت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الدرج شرقي مدينة غزة، لافتًا إلى تواصل القصف المدفعي المكثف على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 37834 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 86858 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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