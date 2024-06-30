حزب الله يقصف مواقع انتشار جيش الاحتلال ويحقق اصابات مؤكدة

كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏"برانيت" بصاروخ بركان ثقيل، فَأُصيبت إصابةً مباشرة ودُمر جزءٌ منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة.

واعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان ايضا، استهداف مقاتليها مبنيين يستخدمهما جنود العدو الصهيوني، الأول ‏في مستعمرة "يرؤون"، والثاني في مستعمرة "المطلة"، وان الاستهدافين نفّذها عبر الأسلحة المناسبة، وأصابوهما إصابةً مباشرة.‏

واعلن حزب الله، في بيانه اليوم، أنّ العمليات "تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدات ‏كفركلا، وحولا، بالإضافة إلى بلدة الطيبة".

من جانب اخر، أشارت وسائل إعلام "إسرائيلية" الى دوي صفارات الإنذار على الحدود الشمالية في منطقة "شئار يشوف" و"عين قنيا"، وفي "ماروم جولان"، وفي مستوطنات "بيت هيلل" و"معيان باروخ" و"هغوشريم".

كما أقرّ الإعلام "الإسرائيلي" بسقوط 3 صواريخ مضادة للدروع أطلقت في اتجاه "المطلة".

انتهى ** ح ع