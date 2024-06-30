اليمن يجدد نصح السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة الى موانئ الكيان الصهيوني

ودعت القوات اليمنية، طواقم سفن الشركات المخالفة إلى، التخلي عن هذه السفن فورًا حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أنها ستُضطر إلى استهداف هذه السفن في حال لم يتم التخلي عنها.

ولفت بيان القوات اليمنية إلى، أن "استمرار بعض الشركات في إرسال سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، رغم التحذيرات المتكررة، يُعدّ مشاركة واضحة في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وأن هذه السفن ستُصبح أهدافًا مشروعة للرد على جرائم العدو".

وأكد البيان ايضا، بأن عمليات القوات المسلحة اليمنية سوف تستمر بشكل متصاعد ضد كافة السفن والشركات المخالفة طالما استمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

انتهى ** ح ع

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المصدر / 26 سبتمبر