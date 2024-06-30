٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٥٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85525329
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اليمن يجدد نصح السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة الى موانئ الكيان الصهيوني

٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٥٦ م
رمز الخبر: 85525329
اليمن يجدد نصح السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة الى موانئ الكيان الصهيوني

طهران / 30 حزيران / يونيو / ارنا – جددت القوات المسلحة اليمنية، في بيان لها اليوم الأحد، النصح والتحذير لطواقم سفن الشركات المخالفة لقرار حظر الملاحة إلى موانئ فلسطين المحتلة؛ وطالبتها بالتخلي عن هذه السفن فورًا، كونها أصبحت أهدافًا مشروعة للقوات اليمنية.

ودعت القوات اليمنية، طواقم سفن الشركات المخالفة إلى، التخلي عن هذه السفن فورًا حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أنها ستُضطر إلى استهداف هذه السفن في حال لم يتم التخلي عنها.

ولفت بيان القوات اليمنية إلى، أن "استمرار بعض الشركات في إرسال سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، رغم التحذيرات المتكررة، يُعدّ مشاركة واضحة في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وأن هذه السفن ستُصبح أهدافًا مشروعة للرد على جرائم العدو".

وأكد البيان ايضا، بأن عمليات القوات المسلحة اليمنية سوف تستمر بشكل متصاعد ضد كافة السفن والشركات المخالفة طالما استمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

انتهى ** ح ع 

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المصدر / 26 سبتمبر 

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