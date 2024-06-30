حماس : جریمة طولکرم جزءٌ من الحرب الشاملة التي یشنها الصهاينة على شعبنا الفلسطيني

ونعت الحركة في تصريح صحفي اليوم الاحد، “الشهيد البطل سعيد جابر"، الذي ارتقى ظهر اليوم جراء القصف الصهيوني على منزله في مخيم نور شمس، شرقي طولكرم (في شمال الضفة الغربية)؛ مؤكدة بان "الشهيد سعيد جائر ارتقى بعد مسيرة مشرّفة من الجهاد والمقاومة".

وأشارت حماس إلى، أن “ما يجري من عدوان في مخيم نور شمس؛ هو جزءٌ من الحرب الشاملة التي تشنها حكومة المتطرفين الصهاينة على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، والتي تتجلى بأبشع صورها في قطاع غزة وما يتعرض له أهلنا من حرب إبادة جماعية تستهدف المدنيين العزل والبنية المدنية فيه”.

وتابعت، “وفي الضفة الغربية التي يواصل فيها جيش الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه اعتداءاتهم الوحشية على شعبنا وأرضه ومقدّراته، ضمن مخططاتهم الساعية لتصفية قضيتنا الوطنية وإبادة وتهجير شعبنا”.

وأكّدت، أن “دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، بل إنها تشكّل وقوداً لشعلة المقاومة المستمرة والمتصاعدة، حتى دحر العدوان عن أرضنا وشعبنا”.

ودعت حماس في بيانها الصحفي اليوم، "فصائل المقاومة كافة"، إلى “تصعيد الاشتباك مع العدو الفاشي، والرد على هذا العدوان، ومحاسبة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم”.

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المصدر/ المركز الفلسطيني للإعلام

