الخارجية الايرانية تعلن استعدادها لإجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الخارج

وأعرب علي رضا بيكدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية، في هذا الاجتماع، عن تقديره لمشاركة الرعايا الإيرانيين في الخارج في الانتخابات الرئاسية وكذلك ثمّن جهود البعثات الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية لإجراء الانتخابات بنجاح وحماية أصوات الناخبين وبذل الجهود للحفاظ على أمن مراكز الاقتراع، مؤكدا على اقامتها بحماس في الجولة الثانية.

بدوره قدم علي رضا محمودي، المسؤول عن إجراء الانتخابات في الخارج، في هذا الاجتماع، تقريرا حول إجراء الانتخابات في الخارج وقال: إن منظمي الانتخابات في الخارج في المكاتب التمثيلية لجمهورية إيران الإسلامية يهتمون ويحرصون على سلامة هذا الامر المهم.

واضاف: تم نشر بعض الأخبار في الفضاء الإلكتروني بخصوص إحصائيات الناخبين في الخارج، وهي غير صحيحة على الإطلاق.

وبحسب رئيس لجنة الانتخابات بوزارة الخارجية، فإن الإحصائيات المتعلقة بالناخبين لم ترسل إلا إلى وزارة الداخلية، وأي قرار بنشرها هو من اختصاص لجنة الانتخابات في البلاد.

انتهى ** 2342