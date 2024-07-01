وزير الثقافة الايراني يؤكد نمو الدبلوماسية والعلاقات الثقافية مع الدول الاخرى

وخلال اجتماع الحكومة يوم الاحد ، قدم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي تقريرا عن توسع وزيادة الأنشطة الثقافية في حكومة الشعب، فضلا عن الدبلوماسية والعلاقات الثقافية مع الدول الاخرى.

واشار اسماعيلي الى أن عدد الممثليات الايرانية النشطة ثقافيا في الخارج ارتفع من 50 في بداية الحكومة الثالثة عشرة (حزيران 2021) إلى 85 في الوقت الحاضر، وأضاف: تم إنشاء غرف خاصة للصادرات الثقافية في الدول المجاورة المهمة، ونقيم الأسابيع الثقافية مع هذه الدول، وقد تحقق هذا الحدث المهم بالتخطيط والدعم من الرئيس الشهيد والمتابعة والمثابرة من وزير الخارجية الشهيد.

كما ذكر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي أن عضوية البلاد في المنظمتين الدوليتين المهمتين، شنغهاي وبريكس، عززت مجال التعاون الثقافي مع الأعضاء الآخرين، وقد تم إحراز تقدم جيد في هذه المجالات، وقال: ان ميزانية قطاع الثقافة شهدت نموا بدعم من الرئيس الشهيد والنائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والموازنة، بمقدار 20 ضعفا مقارنة بالعام الذي بدأت فيه حكومة الشعب مهامها، وتم فك الكثير من العقد التي كانت تكبل قطاع الثقافة لسنوات طويلة وذلك في ظل إجراءات وإدارة الشهيد آية الله رئيسي.

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