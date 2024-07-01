استشهاد صحفي فلسطيني بقصف الاحتلال في غزة

وأفادت وسائل إعلامية من شمال القطاع، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي الصبرة، ما أدى لاستشهاد 7 منهم وإصابة عدد آخر من ضمنهم الصحفي محمد أبو شريعة.

وذكرت بأن الأطباء قرروا نقل أبو شريعة من المستشفى المعمداني إلى المستشفى الإندونيسي لخطورة إصابته، مبينًا بأنه مكث في العناية المركزة لمدة يومين قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده صباح اليوم الاثنين.

وباستشهاد أبو شريعة، يرتفع عدد الشهداء الصحفيون إلى 153 شهيدًا وفق معطيات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، بقصف واعتداءات قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 269 تواليًا حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، تزامنًا مع قصف واسع على مختلف أنحاء القطاع، لا سيما مدينتي غزة شمالًا ورفح جنوبًا.

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