سامي يوسف وهمايون شجريان في اول عمل فني مشترك لهما

وقد تم اصدار المقطوعة الموسيقية "وجود" بالفارسية "هستي" من ألبوم "وَجْد" (Ecstasy) المستلهمة من قصيدة للشاعر الايراني جلال الدين المولوي الرومي، ومن الحان وتوزيع الفنان والملحن الايراني-البريطاني العالمي سامي يوسف واداء مشترك له مع الفنان والملحن وعازف الموسيقى التقليدية الإيرانية "همايون شجريان" باللغتين العربية والفارسية.

ويمكن الوصول الى هذه المقطوعة الموسيقية عبر منصات الموسيقى المحلية والدولية.

وكان سامي يوسف قد اعلن في الأيام الخمسة الماضية في منشور له عبر صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي عن إطلاق مقطوعة موسيقية جديدة بالتعاون مع همايون شجريان ، بحيث كتب :" "أنا فخور بإبلاغكم أن الأغنية الأولى التي تحمل اسم "وجود" من ألبومي الجديد "وَجْد/ Ecstasy" ستصدر في الاول من تموز /يوليو (بعد 5 أيام بالضبط من الآن)، و هذا العمل هو تعاون رائع وانا متأكد من أنكم ستستمتعون به بقدر ما نستمتع نحن به ".

وكان يوسف وشجريان قد نشرا صورة مشتركة لهما معا في حزيران/ يونيو من هذا العام، مما أثار تكهنات حول التعاون المشترك بين هذين الفنانين.

يشار الى ان سيامك رادمنش هو الاسم الاصلي للفنان سامي يوسف، وهو مغني وملحن وكاتب أغاني ومنتج إيراني-بريطاني يتناول الموضوعات الروحية في أغانيه. وهو نجل الملحن وكاتب الأغاني الإيراني بابك رادمنش.

يؤمن سامي يوسف بالأممية الإسلامية، واكتسب شعبية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم الإسلامي بسبب موسيقاه الروحية التي تتميز بمزج أنماط وأنواع موسيقية مختلفة، بما في ذلك عناصر من الموسيقى الصوفية والشعبية وموسيقى الروك.

و عام 2006 لقبته صحيفة “التايمز” البريطانية بـ “نجم الروك” الإسلامي، كما اطلقت عليه صحيفة الغارديان البريطانية لقب "أكبر نجم في الشرق الأوسط" .

والى جانب اللغة الإنجليزية، قدم يوسف عروضا باللغات العربية والكردية والأذربيجانية والفارسية والتركية والبنجابيةو الأردية والهندية والماليزية.

من ألبوماته "المعلم" ،"أمتي" ،"اينما تكون" ،"سلام"، "المركز" ،" الطريق" ،"البركة" ومن أعماله ايضا "آلاف المرات"، "فلسطين الخالدة"، "لاتنسى أبدا" و "النسيان".

انتهى**ر.م