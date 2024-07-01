المنتخب الإيراني للتایکوندو یتوج بکأس العالم

وانطلقت اليوم الاثنين منافسات كأس العالم للتايكوندو 2024 بمدینة "جانجيون" في كوريا الجنوبية، بمشاركة منتخبات من ایران والمغرب، وساحل العاج، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية .

وتوج المنتخب الإيراني بكأس العالم للتايكوندو في منافسات الفرق، بعد التغلب على منافسيه كافة.

وفاز على منافسه من ساحل العاج، بنتائج 175- 30 و140-80 في جولتين متتاليتين ليتأهل الى النهائيات.

وتمكن من الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بنتائج 115-175 و70-140 في المرحلة النهائية من البطولة ليتوج بطلا للعالم في التايكوندو.

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