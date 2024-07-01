٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٢٧ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85525887
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المنتخب الإيراني للتایکوندو یتوج بکأس العالم

٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٢٧ م
رمز الخبر: 85525887
المنتخب الإيراني للتایکوندو یتوج بکأس العالم

طهران/1 تموز/يوليو/ارنا- توج المنتخب الإيراني بكأس العالم للتايكوندو الذي أقیم في مدینة "جانجيون" بكوريا الجنوبية.

وانطلقت اليوم الاثنين منافسات كأس العالم للتايكوندو 2024 بمدینة "جانجيون" في كوريا الجنوبية، بمشاركة منتخبات من ایران والمغرب، وساحل العاج، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية .

وتوج المنتخب الإيراني بكأس العالم للتايكوندو في منافسات الفرق، بعد التغلب على منافسيه كافة.

وفاز على منافسه من ساحل العاج، بنتائج  175- 30 و140-80 في جولتين متتاليتين ليتأهل الى النهائيات.

وتمكن من الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بنتائج 115-175 و70-140 في المرحلة النهائية من البطولة ليتوج بطلا للعالم في التايكوندو.

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