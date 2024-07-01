٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٢٩ م
رمز الخبر: 85525995
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journalistزهراء ناظمي

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باقري: الغرب يخلق مساحة في الآليات الدولية لاستمرار جرائم الكيان الإسرائيلي

٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٢٩ م
رمز الخبر: 85525995
باقري: الغرب يخلق مساحة في الآليات الدولية لاستمرار جرائم الكيان الإسرائيلي

طهران/ 1 تموز/ يوليو/ ارنا- قال وزير الخارجية الايرانية بالوكالة "علي باقري": إن الدول الغربية التي كانت تدعم نظام البعث في العراق، اليوم تدعم الكيان الصهيوني وتفسح المجال للصهاينة في الآليات الدولية لمواصلة جرائمهم.

وعلى هامش اليوم الوطني لمكافحة الأسلحة الكيميائية وذكرى الهجوم الكيميائي على سردشت، قال باقري: إن الدول الغربية تدافع عن الدكتاتور إذا كانت مصالحها تتطلب ذلك، يقومون بانقلاب ضد الحكومات الشعبية ويشنون الحرب في دول مستقلة، ويفرضون الحصار بقسوة على الشعوب.

وأضاف: إن قضية الأسلحة الكيميائية هي إحدى الأوراق السوداء والمخزية للدول الغربية في مواجهة الأمة الإيرانية.

وتابع باقري: الوضع الذي نشهده في غزة هو نفسه، واليوم يدان استخدام الأسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل لهذا السبب، لأنها تؤدي إلى المذبحة .

وأردف قائلا: اليوم، كما كان الحال قبل 40 عاما، الدول الغربية المتهم الرئيسي بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ، ويتعين على جميع الدول المستقلة والمحبة للحرية  عدم السماح للقوى الغربية بتبرير جرائمها باستخدام الآليات الموجودة تحت تصرفها.

وحول إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الخارج، قال باقري: تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأكبر قدر ممكن في مختلف البلدان.

وأوضح  وزير الخارجية الايرانية بالوكالة: هناك دولة واحدة فقط في العالم قدمت نفسها على أنها منتهكة لحقوق الإنسان للشعب الإيراني، وهي كندا، الدولة التي أعلنت تحالفها مع الإرهابيين قبل أيام قليلة.

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journalistزهراء ناظمي

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