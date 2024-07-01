باقري: الغرب يخلق مساحة في الآليات الدولية لاستمرار جرائم الكيان الإسرائيلي

وعلى هامش اليوم الوطني لمكافحة الأسلحة الكيميائية وذكرى الهجوم الكيميائي على سردشت، قال باقري: إن الدول الغربية تدافع عن الدكتاتور إذا كانت مصالحها تتطلب ذلك، يقومون بانقلاب ضد الحكومات الشعبية ويشنون الحرب في دول مستقلة، ويفرضون الحصار بقسوة على الشعوب.

وأضاف: إن قضية الأسلحة الكيميائية هي إحدى الأوراق السوداء والمخزية للدول الغربية في مواجهة الأمة الإيرانية.

وتابع باقري: الوضع الذي نشهده في غزة هو نفسه، واليوم يدان استخدام الأسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل لهذا السبب، لأنها تؤدي إلى المذبحة .

وأردف قائلا: اليوم، كما كان الحال قبل 40 عاما، الدول الغربية المتهم الرئيسي بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ، ويتعين على جميع الدول المستقلة والمحبة للحرية عدم السماح للقوى الغربية بتبرير جرائمها باستخدام الآليات الموجودة تحت تصرفها.

وحول إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الخارج، قال باقري: تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأكبر قدر ممكن في مختلف البلدان.

وأوضح وزير الخارجية الايرانية بالوكالة: هناك دولة واحدة فقط في العالم قدمت نفسها على أنها منتهكة لحقوق الإنسان للشعب الإيراني، وهي كندا، الدولة التي أعلنت تحالفها مع الإرهابيين قبل أيام قليلة.

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