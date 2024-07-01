٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٤٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85526000
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إيران تحتل المرتبة الخامسة عالميا في تسجیل التراث غيرالمادي

٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٤٣ م
رمز الخبر: 85526000
إيران تحتل المرتبة الخامسة عالميا في تسجیل التراث غيرالمادي

طهران/1 تموز/يوليو/ارنا- قال نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية "علي دارابي": إيران احتلت المرتبة الخامسة عالميا في تسجيل التراث غيرالمادي.

وقال "علي دارابي": تمکنت الحكومة الـ13( حکومة الشهید رئیسي) من تبوأ المركز الخامس عالمياً في تسجيل التراث غيرالمادي بدعم من الرئيس الشهيد وسوف ترتقي إلى المركز الرابع هذا العام من خلال متابعة الشؤون المعنية به.

وأضاف: إيران هي ضمن أفضل 10 دول في العالم في تسجيل التراث المادي کما تتمتع بمكانة قيمة في العالم في التراث غير المادي مثل السجاد والعادات والتقاليد وليلة يلدا.

وأضاف: تمکنت وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، من تسجيل حفل إفطار باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليونسكو خلال العام الماضي.

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