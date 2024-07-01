طائرة فحص الطيران الثانية تبدأ نشاطها التشغيلي رسميا في ايران

وصرح المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية "رضا نخجواني" بأن ثاني طائرة ( Flightcheck ) وصلت الى ايران وانضمت الى مجموعة الملاحة الجوية الايرانية وبدأت أنشطتها التشغيلية رسميا وذلك بعد الانتهاء من عملية الشراء.

واوضح نخجواني انه وبعد استكمال إجراءات تسجيل الطيران القانوني في منظمة الطيران المدني الايراني، بدأ ت هذه الطائرة انشطتها التشغيلية بعملية التحقق من الطيران لموقع رادار تنكريز في محافظة فارس، وهو من نوع MSSR/PSR بمساحة تشغيلية تبلغ 700 ألف مربع كيلومترا في جنوب البلاد.

واضاف انه وسيتم تشغيل هذه الطائرة الاستراتيجية مع أولويتين للأداء في عملية التحقق من الطيران، والتي تتمثل في المرحلة الأولى في عملية التحقق من الطيران المتعلقة بالأنظمة الرادارية والبصرية وتنفيذ خطط وتعليمات الطيران، وتتعلق المرحلة الثانية بعملية التحقق من الطيران لأنظمة الملاحة والمساعدة في الملاحة في المطارات ومسارات الطيران في البلاد.

وفي إشارة إلى القيمة المضافة لطائرة فلايت تشيك Flightcheck الجديدة لصناعة الطيران، اوضح انه يمكن اعتبار الزيادة في السلامة والسرعة والدقة في إجراء عمليات فحص الطيران بمثابة القيمة المضافة لطائرة فحص الطيران الجديدة.

وبيّن انه مما لاشك فيه أنه مع استخدام طائرتين لفحص الطيران، سنشهد أداء عمليات فحص الطيران في الوقت المحدد وبمعايير أداء دقيقة، وهذا الأمر المهم سيزيد من إنتاجية أجهزة ومعدات الملاحة في ايران ، مضيفا انه وفي الوقت نفسه،فإن الملاحة الجوية الايرانية تتطلع الى زيادة عدد هذا النوع من الطائرات الاستراتيجية في المستقبل غير البعيد.

ورأى نخجواني أن طائرة فلايت تشيك تمثل قدرة استراتيجية لصناعة الطيران في البلاد ، موضحا انه في حال اعتبار صناعة الطيران بمثابة سلسلة، فيمكن اعتبار طائرات فحص الطيران حلقة وصل استراتيجية لها،لأن نشاط هذه السلسلة يخضع لتأكيد أداء أنظمة الملاحة ومعدات المطار ذات الصلة من قبل المتخصصين في فريق تفتيش الطيران.

وبالإشارة الى توفير إمكانية الصيانة والخدمة على مدار الساعة لطائرات فحص الطيران ،افاد ان تنفيذ عمليات الطيران بهذه الطائرة الإستراتيجية للبلاد يتطلب التحديث والتدريب المستمرين للفرق المتخصصة العاملة في هذا المجال، لافتا الى ان المتخصصون الإيرانيون تعاملوا بتفان والتزام في هذا المجال بناء على قواعد وأنظمة معرفة الطيران العالمية الحالية.

انتهى**ر.م