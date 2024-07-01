ايران رابع اكبر بلد مصدر للخام بين اعضاء اوبك

وتشير العقود الاربعة الماضية ما بعد انتصار الثورة الاسلامية، الى ان ايران اغتنمت اي فرصة متاحة بعد تراجع الحظر المفروض عليها، من اجل زيادة صادراتها للبترول، وايضا التحرر من تداعيات الة الحصار ضدها.

لكن في عهد الحكومة الثالثة عشرة، استطاعت الجمهورية الاسلامية ان تتجاوز الحظر المتزايد ايضا، لتدخل في موافقات قائمة على مبدا "الربح للطرفين"، ولم تؤجل مشاريعها النفطية الضخمة نزولا عن رغبة الاجانب؛ الامر الذي سجّل نموا في مجال انتاج وتصدير الخام رغم الحصار الذي شهد زيادة بواقع 600 ضعفا مقارنة بالفترات السابقة.

وبحسب التقرير الاحصائي الصادر عن موقع "ورتسكا" الاخباري المعني بتغطية عمليات نقل وتصدير الخام والغاز على الصعيد العالمي، فقد بلغ اجمالي الصادرات الايرانية للنفط والغاز، منذ بدء الضغوط الترامبية ضد الجمهورية الاسلامية (عام 2018)، اعلى مستوياته اليوم.

هذا التقرير يوضح بان حجم صادرات النفط والغاز الايراني، يعادل 9 بالمائة من مجموع صادرات اعضاء اوبك؛ ولا يخفى ان زيادة استيراد الصين وتوسيع اسطول ناقلات النفط الايراني، كانا من اهم الاسباب التي الى ادت لهذه الزيادة.

انتهى ** ح ع