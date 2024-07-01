٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٢٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85526274
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الشرطة البريطانية تحقق في الادلة على تعرض الناخبين الايرانيين للاعتداء داخل المملكة المتحدة

٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٢٨ م
رمز الخبر: 85526274
الشرطة البريطانية تحقق في الادلة على تعرض الناخبين الايرانيين للاعتداء داخل المملكة المتحدة

لندن / 1 تموز / يوليو / ارنا – اعلن متحدث باسم شرطة متروبوليتان البريطانية، ردا على اعمال العنف والاعتداء الذي تعرض اليه الناخبون الايرانيون يوم الجمعة 28 حزيران الماضي، بان الشرطة بدات التحقيق في هذا الامر.

وقال هذا المتحدث، في تصريح للصحفيين اليوم، ان "لندن ليست مكانا لمثل هكذا سلوك؛ ونحن نواصل التحقيق عن كثب والنظر في الاعتداء الذي حصل بحق احد المواطنين".

وطلب هذا المسؤول الامني البريطاني، من جميع الذين بحوزتهم ادلة على وقوع اي اعتداء ضد الرعايا الايرانيين، الاتصال مع شرطة متروبوليتان.

علما، بان الاف الايرانيين المقيمين في بريطانيا، توجهوا منذ الساعة الثامنة صباحا يوم الجمعة الماضي (حسب التوقيت المحلي)، نحو صناديق الاقتراع من اجل التصويت للانتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14 داخل المملكة المتحدة، باعتبارها ضمت اكبر عدد من صناديق الاقتراع في الخارج.

انتهى ** ح ع

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