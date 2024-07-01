مخبر يهنئ بتتويج المنتخب الوطني للتايكواندو بطولة العالم في كوريا الجنوبية

ووصف مخبر في رسالة التهئة، احراز المنتخب الوطني للتايكوندو، لقب لبطولة، انه يبعث على البهجة الوطنية وشرف كبير للشعب الإيراني.

تجدر الاشاره الى، ان المنتخب الإيراني للتايكواندو، توج ببطولة العالم التي أقیمت في مدینة "جانجيون" الكورية الجنوبية.

واستطاع المنتخب الوطني ان يزيح منافسه من ساحل العاج، خلال جولتين متتاليتين، 175- 30 و140-80، ليتأهل الى النهائيات.

وفي نهائي البطولة، تمكن ابطال التايكواندو الايرانيون من الفوز على كوريا الجنوبية، 115-175 و70-140، لينتزعوا لقب بطولة العالم 2024م.

انتهی**2054