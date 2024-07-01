العميد حاجي زادة : عازمون على نصرة الشعب الفلسطيني حتى النهاية

واضاف العميد حاجي زادة في هذا اللقاء الذي جرى بالواحة الوطنية لقوة الجو فضائية للحرس الثوري : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تدخر اي جهد من اجل نصرة المقاومين في فلسطين ولبنان والمناطق الاخرى.

وتابع : وفقا لتويجهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، فان النصر سيكون حليفا للشعب الفلسطيني قطعا؛ مشيدا بتضيحات عوائل شهداء غزة، "التي قدمت ما يتراوح بين 30 الى 40 شهيدا"، ومثمنا صمودهم ومقاومتهم.

ووجه قائد قوة الجو فضائية بالحرس الثوري، خطابه الى عائلات الشهداء الفلسطينيين، قائلا : كونوا على يقين بأنكم سوف تغيّرون مسار التاريخ في المنطقة والعالم؛ ونحن بدورنا نؤكد على تسخير كل ما بوسعنا لحماية اعزائنا الفلسطينيين.

انتهى ** ح ع