متحدث الحكومة: معدل نمو السيولة انخفض إلى النصف في حكومة الشهيد رئيسي

وكتب بهادري جهرمي في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الاثنين: ان معدل نمو السيولة النقدية في حكومة الشهيد رئيسي انخفض من 42.8% حين بدء مهامها قبل 3 اعوام إلى 24.1% في الشهر الاول من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس).
انتهى ** 2342
طهران / 2 تموز/يوليو/ارنا- صرح المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي ان معدل نمو السيولة النقدية في حكومة الشهيد رئيسي انخفض الى النصف.
وكتب بهادري جهرمي في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الاثنين: ان معدل نمو السيولة النقدية في حكومة الشهيد رئيسي انخفض من 42.8% حين بدء مهامها قبل 3 اعوام إلى 24.1% في الشهر الاول من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس).
انتهى ** 2342
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