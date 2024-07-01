متحدث الحكومة: معدل نمو السيولة انخفض إلى النصف في حكومة الشهيد رئيسي

وكتب بهادري جهرمي في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الاثنين: ان معدل نمو السيولة النقدية في حكومة الشهيد رئيسي انخفض من 42.8% حين بدء مهامها قبل 3 اعوام إلى 24.1% في الشهر الاول من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس).

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