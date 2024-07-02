طهران تستضيف عائلات الشهداء الفلسطينيين الیوم الثلاثاء

وأعلن رئيس مجلس التنسيق للاعلام الاسلامي في العاصمة طهران حجة الاسلام "محسن محمودي" : إن طهران فخورة باستضافة جمع من عائلات شهداء فلسطين وغزة، وسيرحب أهالي طهران بهؤلاء الناجين الشجعان من كربلاء غزة.

وأضاف: ستقام مراسم استقبال قافلة الصمود والمقاومة هذه اليوم الثلاثاء الساعة 17.00 في ساحة فلسطين بطهران تزامنا مع ذكرى الجريمة التاريخية الأمريكية باستهداف طائرة ركاب ايرانية.

وقال: إن حضور هذه العائلات التي قدمت 70 شهيداً، هو فرصة جيدة للتعبير عن تعاطف الشعب الإيراني ودعمه الشامل لفلسطين.

یذکر أنه إرتكبت الولايات المتحدة الامریکیة جريمة كبرى باستهدافها طائرة ركاب ايرانية في الثالث من تموز/يوليو 1988 راحت ضحية هذه الجريمة 290 من الأبرياء العزل كانوا على متن الطائرة.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية للجريمة الكبرى التي ارتكبتها أمريكا عند استهدفها طائرة ركاب مدنية فوق مياه الخليج الفارسي والذي ادى الى استشهاد جميع ركاب الطائرة بمن فيهم 66 طفلا.

کما يواصل جيش الاحتلال الصهیوني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء أكثر من 37 ألف شهيد، وإصابة حوالي 87 ألف شخص، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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