ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 672 منذ 7 أكتوبر

وفي سياق المعارك المحتدمة بين المقاومة الفلسطينية في غزة وجيش الإحتلال أعلن الأخير مقتل جندي جنوب القطاع نتيجة تفجير مبنى مفخخ، مما يرفع عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء العمليات البرية بغزة في 27 أكتوبر إلى 317.

وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 4,021 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 598 منهم بالخطرة، و1,016 إصابة متوسطة، و2,407 إصابة طفيفة.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

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