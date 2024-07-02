مساعد رئيس القضاء یعلن تشکیل مجمع قضائي خاص لمتابعة الدعاوي القضائية الدولية

وقال "كاظم غريب ابادي": تم إنشاء هذا المجمع بهدف التركيز والتنسيق وتسريع التعامل مع الجرائم والقضايا ذات الطابع الدولي.

وأضاف: إن احقاق حقوق الإيرانيين المنتهكة بسبب تصرفات الدول الأجنبية وحماية حقوق الرعایا غير الإيرانيين وتسهيل وصولهم إلى الجهات القضائية المتخصصة هو أحد أهداف إنشاء هذا المجمع.

واستطرد قائلا: إن خلق هيكل مناسب في القضاء لمتابعة القضايا الدولية واتخاذ سياسة قانونية وجنائية مناسبة تتسم بالسرعة والدقة والردع في التعامل مع الدعاوی القضائیة ذات الطابع الدولي وإقناع الرأي العام بشأن جدية النظام القضائي في التعامل مع القضايا التي تنتهك حقوق إيران والإيرانيين على الساحة الدولية، ومن أهداف ومهام أخرى لهذا المجمع القضائي.

وقال إن الجرائم التي يرتكبها الرعایا غير الإيرانيين وشركائهم وجرائم المواطنين الإيرانيين في الخارج والجرائم المرتكبة ضد مواطني الدول الأجنبية والجرائم المرتكبة داخل طائرة إيرانية خارج إيران أو داخل طائرة أجنبية في القضايا التي يتعين على المحاكم الإيرانية متابعتها من أهم الجرائم التي سيتابعها قضاة ذوي خبرة في الشؤون الدولية في هذا المجمع.

وتابع: الجرائم المتعلقة بالممثلين والوكلاء السياسيين والقنصليين الأجانب وضد الأماكن والممتلكات السياسية والقنصلية، والجرائم الإرهابية المرتكبة بدعم من دول وأشخاص أجانب وتنفيذ المساعدة القضائية الجنائية وجرائم الاتجار بالبشر وعبور الحدود دون تصريح وانتهاك حقوق الإيرانيين على الساحة الدولية، والدعاوى القضائية المتعلقة بقانون مكافحة انتهاك حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة، والدعاوى القضائية المتعلقة بقانون تكثيف مكافحة الأعمال الإرهابية للإدارة الأمريكية ودعاوى قضائية حول موضوع قانون مكافحة الأعمال العدائية التي يقوم بها الکیان الصهيوني ضد السلام والأمن والدعاوى القضائية المتعلقة بالقانون الذي يلزم الحكومة بمتابعة حقوق المواطنين والدبلوماسيين الإيرانيين المتضررين من تصرفات الحكومات الأجنبية، وخاصة الإدارة الأمريكية، والدعاوى القضائية المتعلقة بالقانون الذي يلزم الحكومة بمواصلة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات والجرائم الأمريكية ضد إيران والمواطنين الإيرانيين هي قضايا أخرى تتم متابعتها في هذا المجمع الخاص.

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