مخبر: العلاقات بين إيران وإيطاليا عریقة و ودية

وخلال تسلم أوراق اعتماد السفير الإيطالي، قال مخبر: إن العلاقات بين إيران وإيطاليا هي علاقات حضارية عريقة وودية، وإن إيطاليا اتخذت إجراءات فعالة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

وأكد على ضرورة تصدي دول العالم لجرائم الصهاينة المتمثلة في قتل النساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء والعزل في غزة، وقال: وتتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من إيطاليا، كدولة ذات حضارة وثقافة غنية وعريقة، أن تتخذ إجراءات فعالة لوقف جرائم هذا الكيان، على الرغم من دعم بعض الدول للكيان الصهيوني المجرم.

بدوره قال السفير الايطالي في العالم الذي تعصف به الازمات الخطيرة، نبحث عن حلول مشتركة مع دول مختلفة، بما في ذلك إيران لوضع نهاية لهذه الازمات.

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