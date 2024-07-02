مسؤول : إيران ممر التبادل الزراعي بين دول البريكس

وأضاف "مهاجر"، بصفته رئيس الوفد الإيراني الى الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة بدول البريكس في موسكو : الأمن الغذائي وتنمية التجارة المستدامة وإنتاج المنتجات الغذائية والزراعية، كان محور هذا الاجتماع.

ولفت هذا المسؤول، بان إيران تقع في منطقة يمكنها بسهولة تصدير العديد من منتجات دول البريكس عبر ممري الشمال-جنوب والشرق-غرب، مضافا للسكك الحديدية والجو والبر.

وأکد بانه من خلال تعزيز الممرات، يمكن لإيران استخدام هذه القدرة الكبيرة في التبادلات بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس.

وتابع مهاجر : ان نحو 40% من تجارة الحبوب في العالم، تتم بواسطة الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، والتي يمكنها بسهولة تصدير هذه المنتجات إلى العالم عبر الموانئ الجنوبية لإيران.

انتهی**2054 / ح ع **