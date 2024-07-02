مسؤولة اممية : عدد النازحين في قطاع غزة بلغ 1,9 مليون شخص

وأضافت سيغريد كاغ أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، أنها تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي صدرت عن أوامر إخلاء جديدة في خان يونس.

وتابعت : لقد تم تهجير أكثر من مليون شخص مرة أخرى، وهم يبحثون يائسين عن المأوى والأمان.

من جانب آخر اعلنت الأمم المتحدة، أنّ "إسرائيل" منعت وصول أكثر من نصف المساعدات المرسلة إلى شمال قطاع غزة في يونيو/ حزيران المنصرم.



وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، يوم الاثنين، أوضح فيه أن "النازحين بغزة يعانون من نقص كبير في مواد الإيواء أو الإمدادات الحيوية".



وأشار هذا المسؤول الاممي إلى، أن "توزيع المساعدات الإنسانية عبر بوابة كرم أبو سالم الحدودية يكاد يكون مستحيلاً بسبب المشاكل الأمنية ونقص الوقود"؛ مبينا، أن "الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرًا كبيرًا، وخاصة على الأطفال"، مشيرا إلى استشهاد طفلة في الـ9 من عمرها في خان يونس السبت الماضي بسبب هذه الذخائر.



وأكمل دوجاريك"، أن "إسرائيل" منعت وصول أكثر من نصف المساعدات المخطط لها إلى شمال غزة والبالغ عددها 115 مهمة خلال يونيو.

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