٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85527326
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مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها؛

سوريا تدين التوسع الاستيطاني للاحتلال في الضفة الغربية

٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٤٦ م
رمز الخبر: 85527326
سوريا تدين التوسع الاستيطاني للاحتلال في الضفة الغربية

طهران / 2 تموز / يوليو / ارنا - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بشدة، توسيع الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيطان في الضفة الغربية؛ مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، "بتحمل مسؤولياتهما لوقف جرائم الاحتلال، وإنهاء كل أشكال الاحتلال والاستيطان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف".

وصرحت الخارجية السورية في بيان لها اليوم : تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للكيان الإسرائيلي على شرعنة إقامة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإعطاءه الضوء الأخضر لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات قائمة، إضافة إلى الإجراءات العقابية الأخرى المفروضة بحق الفلسطينيين.

واكد البيان، بان "كيان الاحتلال يثبت يوماً بعد آخر أنه لا يعير أي اهتمام للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ويستهتر بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويستمر في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ تسعة أشهر، والتي راح ضحيتها أكثر من 37 ألف شهيد، أغلبهم أطفال ونساء، ناهيك عن عشرات آلاف الجرحى والمصابين، إمعاناً منه في سياسات التغيير الديمغرافي والاستيلاء على مزيد من الأراضي، خدمة لعقيدته الاستيطانية والعنصرية".

وشددت الخارجية السورية عبر بيانها على، أن "ما يقوم به كيان الاحتلال من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وسياساته في توسيع الاستيطان، ما كان ليحدث لولا الحماية والدعم السياسي والعسكري اللذان تقدمهما له الولايات المتحدة"؛ مجددة مطالبة الامم المتحدة ومجلس الأمن، "بتحمل مسؤولياتهما لوقف جرائم الكيان الصهيوني، وإنهاء كل أشكال الاحتلال والاستيطان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف".

انتهى ** ح ع 

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