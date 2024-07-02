ساحة فلسطين في طهران تستقبل ذوي شهداء غزة

وافادت ارنا، ان مراسم استقبال لـ 65 عائلة من ذوي شهداء غزة الذين تعرضوا على مدى الاشهر الماضية بعد انطلاق طوفان الاقصى، لاكثر وابشع الهجمات وحشية من قبل الكيان الصهيوني.

يذكر ان هؤلاء الفلسطينيون استطاعوا مغادرة غزة، مرورا بعدد من الدول الاقليمية، ليصلوا الى اراضي الجمهورية الاسلامية في ايران.

وقد حيّا ابناء الشعب الايراني عبر مشاركته الحماسية في مراسم استقبال هؤلاء المقاومين، مساء اليوم، ذكرى شهداء طوفان الاقصى، مجددين العهد والوفاء للشعب الفلسطيني، ومؤكدين على تقديم كامل الدعم والتضامن مع قضيتهم.

انتهى ** ح ع