القائد العام للحرس الثوري : الشعب الايراني تمكن من اخماد ضجيج الاعداء

جاء ذلك في كلمة اللواء سلامي، خلال حفل تأبين الذكرى الاربعينية لشهداء الخدمة الرئيس الشهيد اية الله رئيسي ومرافقيه، اقيم مساء اليوم الثلاثاء في صحن الروضة الروضية بمدينة مشهد المقدسة (شرقي البلاد).

واضاف القائد العام للحرس الثوري : ان الشعب الايراني استطاع على الدوام، ان يكبد اعداءه الهزائم؛ مؤكدا بان الايرانيين سيفوّتون، هذه المرة ايضا، الفرصة على اعدائهم من خلال حضورهم الحماسي في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسية الـ 14 والتي ستجري يوم الجمعة المقبل على صعيد البلاد وخارجها.

وختم سلامي قائلا : نحن نريد ايرانا قوية قادرة على حل مشاكلنا؛ ايران القوية، حيث يقف الشعب والقادة في خندق واحد للخروج بالبلاد من الازمات التي يثيرها الاعداء.

انتهى** ح ع