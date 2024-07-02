٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٠٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85527487
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مخبر يعزي رئيس وزراء الهند بالحادث المأساوي في ولاية "أوتار براديش"

٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٠٢ م
رمز الخبر: 85527487
مخبر يعزي رئيس وزراء الهند بالحادث المأساوي في ولاية "أوتار براديش"

طهران / 2 تموز/يوليو/ارنا- أعرب الرئيس الايراني بالوكالة في رسالة إلى رئيس وزراء الهند عن تعازيه بالحادث المأساوي الذي وقع في حفل أقيم في ولاية "أوتار براديش" وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من مواطني هذا البلد.

وفي رسالة عزى الرئيس الايراني بالوكالة محمد مخبر نيابة عن شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وحكومة وشعب بلاده، بالحادث الماساوي الذي وقع في حفل أقيم في ولاية "أوتار براديش" والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من مواطني ذلك البلد، داعيا الباري تعالى بالشفاء العاجل للجرحى.

ولقي ما لا يقل عن 116 شخصًا حتفهم في مراسم دينية للهندوس في ولاية أوتار براديش شمال الهند.

ووقع التدافع في قرية بمنطقة هاتيراس، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الهندية نيودلهي، حيث تجمع حشد كبير في منطقة مفتوحة استجابة لدعوة من زعيم ديني محلي.

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