مخبر يعزي رئيس وزراء الهند بالحادث المأساوي في ولاية "أوتار براديش"

وفي رسالة عزى الرئيس الايراني بالوكالة محمد مخبر نيابة عن شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وحكومة وشعب بلاده، بالحادث الماساوي الذي وقع في حفل أقيم في ولاية "أوتار براديش" والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من مواطني ذلك البلد، داعيا الباري تعالى بالشفاء العاجل للجرحى.

ولقي ما لا يقل عن 116 شخصًا حتفهم في مراسم دينية للهندوس في ولاية أوتار براديش شمال الهند.

ووقع التدافع في قرية بمنطقة هاتيراس، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الهندية نيودلهي، حيث تجمع حشد كبير في منطقة مفتوحة استجابة لدعوة من زعيم ديني محلي.

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