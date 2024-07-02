لقاء بين بوتين ومخبر الخميس على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا

وافادت وكالة أنباء "ريانوفوستي"، ان أوشاكوف قال للصحفيين في مؤتمر صحفي: سيجتمع الرئيس الروسي مع الرئيس الإيراني بالنيابة يوم الخميس (4 يوليو/ تموز) في عاصمة كازاخستان.

وتابع مساعد بوتين للسياسة الخارجية تصريحه بالقول إننا سنبحث عن فرص لإقامة مزيد من الاتصالات الثنائية بين موسكو وطهران على هامش اجتماع أستانا، مضيفا: بوتين ومخبر سيلتقيان يوم الخميس بعد اجتماع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار أوشاكوف، إلى أن اتصالات وتفاعلات أخرى بين موسكو وطهران تجري الان أو هي قيد الدراسة.

وبحسب وكالة أنباء ريانوفوستي، سيعقد اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون يومي الأربعاء والخميس (3 و4 يوليو/تموز) في أستانا، عاصمة كازاخستان.

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