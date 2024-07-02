٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٢٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85527491
T T
٠ Persons

سمات

لقاء بين بوتين ومخبر الخميس على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا

٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٢٦ م
رمز الخبر: 85527491
لقاء بين بوتين ومخبر الخميس على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا

طهران / 2 تموز/يوليو/ارنا- أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا عاصمة كازاخستان.

وافادت وكالة أنباء "ريانوفوستي"، ان أوشاكوف قال للصحفيين في مؤتمر صحفي: سيجتمع الرئيس الروسي مع الرئيس الإيراني بالنيابة يوم الخميس (4 يوليو/ تموز) في عاصمة كازاخستان.

وتابع مساعد بوتين للسياسة الخارجية تصريحه بالقول إننا سنبحث عن فرص لإقامة مزيد من الاتصالات الثنائية بين موسكو وطهران على هامش اجتماع أستانا، مضيفا: بوتين ومخبر سيلتقيان يوم الخميس بعد اجتماع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار أوشاكوف، إلى أن اتصالات وتفاعلات أخرى بين موسكو وطهران تجري الان أو هي قيد الدراسة.

وبحسب وكالة أنباء ريانوفوستي، سيعقد اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون يومي الأربعاء والخميس (3 و4 يوليو/تموز) في أستانا، عاصمة كازاخستان.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .