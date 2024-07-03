الاحتلال الصهيوني يواصل جرائمه بغزة لليوم الـ271 على التوالي

وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، قال الدفاع المدني بغزة إن أربعة شهداء وجرحى سقطوا جراء قصف الاحتلال منزلاً سكنياً بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، في ساعات مبكرة من اليوم الأربعاء، موقعاً في مخيم نور شمس في طولكرم، شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الصهيوني اقتحاماتها اليومية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، التي تتخللها مواجهات واعتقالات وتدمير للبنى التحتية في حملة تصاعدت كثيراً منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وفي آخر إحصائياتها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث مجازر ضد المدنيين راح ضحيتها 25 شهيداً و81 جريحاً، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 37925 شهيداً و87141 جريحاً.

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