باقري كني : لبنان سيتحول إلی جحيم بلا عودة للصهاينة

وشدد علي باقري، الیوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء : إن لبنان سيكون بالتأكيد جحيما بلا عودة للصهاينة.

وعن احتمال شن الحرب على لبنان، قال : ان المقاومة في لبنان، باعتبارها طرفا فاعلاً ومؤثراً في المجال العملياتي والميداني والدبلوماسي، حققت القوة الرادعة اللازمة امام الكيان الصهيوني.

وفیما یتعلق بالزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود" لإيران، صرح بان "هذه الزيارة مدرجة على جدول أعمالنا وجدول أعمال السعوديين، ويجب تشكيل حكومة جديدة لمواصلة النقاش".

وتعليقا على احتمال فوز "ترامب" بمنصب رئاسة الجمهورية للولايات المتحدة الأمریکیة ومواقف الحكومة الرابعة عشرة الايرانية منه، قال باقري كني : إن مقومات القوة والاقتدار في الجمهورية الإسلامية كبيرة لدرجة أن قدوم وذهاب أي شخص في بلد ما، سواء كان رئيساً أو أي شخص آخر، لا يمكن أن يؤثر (سلبا) على سياساتنا الاستراتيجية؛ لكن لدينا التوقعات اللازمة بشان التغيرات على الساحة الدولية، بما في ذلك أمريكا، ومن المؤكد أن الحكومة الايرانية الجديدة ستتخذ إجراءات جادة.

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