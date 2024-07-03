صحة غزة : ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع الى 37 ألفا و953 شهيدا منذ 7 أكتوبر

وأوضحت الوزارة في بيانها الصحفي اليوم، أن الجيش "الإسرائيلي" ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر بحق العائلات في القطاع؛ وصل من ضحاياها للمستشفيات نحو 28 شهيدا و125 إصابة.

وأشارت الصحة الفلسطينية بغزة ايضا، إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب العدوان المستمر.

ومنذ 9 أشهر، يواصل الكيان الصهيوني حرب الابادة على قطاع غزة، متجاهلا كافة القرارات الدولية، بما في ذلك القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وايضا أوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح (جنوبي القطاع)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

انتهی**2054 / ح ع **