٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٣٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85528413
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مكتب رعاية المصالح الايرانية في واشنطن يصدر بيانا حول الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة

٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٣٩ م
رمز الخبر: 85528413
مكتب رعاية المصالح الايرانية في واشنطن يصدر بيانا حول الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة

نيويورك / 3 تموز / یولیو / ارنا – اصدر مكتب رعاية المصالح الايرانية في واشنطن، بيانا حول الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الـ14 المقررة في يوم الجمعة المقبل (5 يوليو 2024م)؛ معلنا اجراء هذه الانتخابات في الولايات المتحدة الامريكية.

وعبّر المكتب في بيانه، عن الشكر والتقدير لجهود كافة المواطنين الايرانيين الذين تحملوا اعباء السفر من المناطق القريبة والنائية، بما في ذلك دولة كندا، ورغم كافة الصعوبات والتحديات، لكنهم سجّلوا مشاركة حماسية في عملية انتخاب اعلى مسؤول تنفيذي في ايران العزيزة.

وحول متطلبات المشاركة بالجولة الثانية للرئاسيات الايرانية الـ 14، لفت البيان الى، ان جميع المواطنين في الخارج الذين يبلغون من العمر 18 عاما فما فوق، يستطيعون من خلال ابراز جواز السفر او الجنسية او بطاقة الهوية الشخصية، المشاركة في هذا الاستحقاق القانوني.

انتهى ** ح ع

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