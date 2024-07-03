مخبر : ساتابع القضايا التي اثارها الشهيد رئيسي في اجتماع شنغهاي

وافادت ارنا، ان مخبر صرح بذلك قبيل مغادرة طهران مساء اليوم الاربعاء باتجاه جمهورية كازاخستان، للمشاركة في اجتماع قمة رؤساء الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون؛ مبينا ان ايران ستشارك لاول مرة بصفتها عضوا حقيقيا في هذا الاجتماع.

واستعرض رئيس الجمهورية بالوكالة، ابرز منجزات الشهيد رئيسي في المجال الدبلوماسي، مسلطا الضوء على انضمام الجمهورية الاسلامية الى منظمة شنعاني وتكتل بريكس ومنظمة التجارة الحرة الاوراسية في عهد الرئيس الشهيد، مبينا ان البلاد متنعم اليوم بهذه الانجازات؛ كما اكد على رجال الاعمال بان يغتنموا هذه الفرص الاثنائية اكثر من اي وقت مضى.

وصرح مخبر : انني سأمثل ايران في هذا الاجتماع، مستئنفا ذات القضايا التي طرحها الرئيس الشهيد قبل انظمامنا الى شنغهاي، وايضا القضايا الثنائية التي يجب متابعتها.

انتهى ** ح ع