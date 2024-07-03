المقاومة الاسلامية في لبنان تطلق 100 صاروخ كاتيوشا على مواقع عسكرية تابعة للاحتلال

وجاء في بيان حزب الله، ان قوات المقاومة قصفت مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح، ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بمائة صاروخ كاتيوشا، وذلك في إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو بمنطقة الحوش في مدينة صور.

وارتقى قيادي بارز في حزب الله، بغارة نفذها العدو الصهيوني اليوم الأربعاء، استهدفت سيارته في جنوب لبنان.

من جانبها، اقرت القناة 12 "الإسرائيلية"، بأن عشرات الصواريخ أُطلقت على شمال "إسرائيل" من لبنان اليوم الأربعاء.

وفي السياق، اعلنت وزارة الحرب "الإسرائيلية"، أن صفارات الإنذار دوّت في عدة مناطق بشمال الكيان.

انتهى ** ح ع