المقاومة الفلسطينية تبارك باستشهاد القائد محمد ناصر: دوره كان محورياً خلال "طوفان الأقصى"

وفي التفاصيل، نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، القيادي الكبير في المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد "الحاج أبو نعمة".

وأشادت الكتائب القسام بالدور المحوري للشهيد "أبو نعمة" في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى، ودوره الكبير في جبهة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة.

بدورها، تقدّمت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، بالتبريك والتهنئة لحزب الله باستشهاد المجاهد القائد ناصر.

وقالت السرايا، في بيان، إنّ "دماء الشهيد الحاج أبو نعمة ستزيد من عزيمتنا ومن عزيمة إخوانه على الاستمرار في درب الجهاد والتضحية"، مشددةً على أنّها تفتخر وتعتز بما قدمه الشهيد الحاج أبو نعمة "من دور بارز ومؤثر في دعم المقاومة الفلسطينية ومجاهدي السرايا".

من جانبها، باركت ألوية الناصر صلاح الدين لحزب الله أيضا باستشهاد القائد ناصر، فيما أكّدت الجبهة الشعبية، في السياق، أنّ هذه "الجريمة الصهيونية لن تمر دون عقاب".

أتى ذلك بعدما زف حزب الله الشهيد المجاهد القائد ناصر، "الحاج أبو نعمة"، من مواليد عام 1965، من بلدة حداثا في جنوبي لبنان، وذلك بعدما استشهد في إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة كان يستقلّها، قرب المستشفى الإيطالي في مدينة صور الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مقطع فيديو للشهيد القائد خلال عملية اقتحام موقع الاحتلال الإسرائيلي في بيت ياحون بتاريخ 15 أيار/مايو من العام 1999.

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