تحديد مراكز الاقتراع لجولة الاعادة للرئاسيات الايرانية في بريطانيا

يذكر ان بريطانيا تعد أكبر مركز اقتراع للرئاسيات الايرانية في اوروبا.
وقالت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية انه تم اجمالا تحديد 10 مراكز اقتراع في بريطانيا، 5 في لندن و 5 اخرى في مدن مانشستر وبيرمنغام ونيوكاسل وغلاسكو (اسكتلندا) وكاريف (ويلز).
لندن/ 4 تموز/يوليو/ارنا – اعلن السفارة الايرانية في بريطانيا عن اماكن وعناوين استقرار صناديق الاقتراع لجولة الاعادة للانتخابات الرئاسية الايرانية بدورتها الرابعة عشرة في بريطانيا.
يذكر ان بريطانيا تعد أكبر مركز اقتراع للرئاسيات الايرانية في اوروبا.
وقالت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية انه تم اجمالا تحديد 10 مراكز اقتراع في بريطانيا، 5 في لندن و 5 اخرى في مدن مانشستر وبيرمنغام ونيوكاسل وغلاسكو (اسكتلندا) وكاريف (ويلز).
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