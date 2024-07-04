تحديد مراكز الاقتراع لجولة الاعادة للرئاسيات الايرانية في بريطانيا

يذكر ان بريطانيا تعد أكبر مركز اقتراع للرئاسيات الايرانية في اوروبا.

وقالت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية انه تم اجمالا تحديد 10 مراكز اقتراع في بريطانيا، 5 في لندن و 5 اخرى في مدن مانشستر وبيرمنغام ونيوكاسل وغلاسكو (اسكتلندا) وكاريف (ويلز).