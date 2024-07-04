الصمت الانتخابي اليوم، تمهيدا لجولة الإعادة للرئاسيات غدا الجمعة

وكانت الحملات الانتخابية قد بدات من 30 حزيران/يونيو الماضي بعد تاييد مجلس صيانة الدستور لسلامة ونزاهة الانتخابات الرئاسية في جولتها الاولى لتنتهي في الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

واجريت خلال هذه الفترة، مناظرتان تلفزيونيتان حول السياسة والثقافة والاقتصاد. كما بث التلفزيون افلام دعائية للمرشحين المتأهلين لجولة الاعادة وحواراتهما التلفزيونية مع الشعب.

وفي الجولة الاولى من الرئاسيات شارك 4 مرشحين وهم مصطفی بور محمدي وسعید جلیلي ومحمد باقر قالیباف ومسعود بزشکیان. ولم يحصل اي منهم على النصاب اللازم للفوز من الجولة الاولى لذلك انتقلت الانتخابات الى الجولة الثانية التي ستجرى غدا الجمعة بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي اللذين نالا اعلى نسبة من الاصوات.