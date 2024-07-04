مخبر: العلاقات بين ايران والصين، استراتيجية

وتم اللقاء على هامش قمة الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون والمنعقدة في العاصمة الكازاخستانية استانة.

وقال مخبر ان قادة البلدين لديهما الارادة والعزيمة الجادة لاستمرار توسيع التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة.

اما الرئيس الصيني شي جين بينغ فقد اكد في اللقاء ان سياسة بلاده قائمة على توسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ولا تتاثر بالعوامل الخارجية.

وكان مخبر قد التقى في وقت سابق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ايضا على هامش قمة شنغهاي.

وقال في اللقاء ان العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي قد تحدت النظام غير العادل القائم على الاحادية القطبية.

وتقام الدورة الـ 24 لمؤتمر قمة الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة استانة.